Sabato 06 Aprile incontro Italia Viva a Matera con Maria Elena Boschi

Sabato 6 aprile 2024 alle ore 17 nella sala Melograno di Unahotel MH Matera Hotel al Borgo Venusio di Matera è in programma l’incontro con la deputata Maria Elena Boschi.

La deputata incontrerà le imprese, le associazioni di categoria, i professionisti e i sindacati della provincia di Matera.

Un incontro organizzato e fortemente voluto dai candidati consiglieri regionali Luca Braia e Annunziata Antezza di Italia Viva inseriti nella lista Orgoglio Lucano, a sostegno del Presidente Vito Bardi.

Occasione per lanciare la campagna verso il voto per le elezioni regionali del 21 e 22 aprile 2024 e un confronto utile a definire gli impegni da assumere per il futuro della Regione Basilicata.