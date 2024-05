Il Late Spring Music Festival a Venaria da Vivaldi a Steve Reich

La grande musica internazionale torna alla Reggia di Venaria con il Late Spring Music Festival, ideato con Claudio Pasceri, tra i più apprezzati violoncellisti italiani, nella veste di artista in residence.

La rassegna, con vari appuntamenti musicali nel corso delle giornate, torna all’ex residenza sabauda da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno, per la seconda edizione.

L’intento è promuovere una “pacifica invasione in musica”, con appuntamenti pensati ad hoc per gli spazi della Venaria.

Con artisti di prestigio internazionale, il festival coinvolgerà le suggestive Sala di Diana e Cappella di Sant’Uberto, oltre ai grandiosi Giardini e alla maestosa Galleria Grande. In prima mondiale un brano di Ivan Fedele per la Reggia. Sono attesi, tra gli altri, Wilhem Latchoumia, Andrei Pushkarev, Herbert Schuch e il Quartetto Prometeo. Ospite d’onore Salvatore Accardo.

Ad aprire la manifestazione sarà la Filarmonica Trt con il percussionista virtuoso Andrei Pushkarev nelle Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, presentate per la prima volta in Italia in questa funambolica versione (il 30 maggio alle 21 alla Cappella di Sant’Uberto).

“È un evento innovativo e ambizioso che contribuisce a posizionare la nostra realtà tra le principali mete culturali che non solo ospitano, ma anche organizzano grandi eventi site specific di musica.

Puntiamo a coinvolgere un pubblico ampio e eterogeneo perché con Claudio Pasceri, ideatore del Festival e artista in residence, condividiamo una visione consapevole ed inclusiva del valore della musica” spiegano Michele Briamonte e Guido Curto, presidente e direttore generale del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude.

ANSA