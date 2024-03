Maltempo al nord. Allerta gialla in Lombardia, neve sulle Dolomiti

Italia divisa in due sul fronte del meteo, come da previsioni: maltempo a nord e sole al sud.

Allerta gialla su Lombardia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, su alcune aree di Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto.

Neve sulle Dolomiti. Una famiglia evacuata per una voragine a Gavirate.

Continua a piovere in Lombardia e in particolare a Milano, dove anche ci sono stati forti temporali anche se l’intensità del vento è calata rispetto a ieri sera.

Sono ancora sotto controllo i fiumi Seveso e Lambro, ma resta l’allerta gialla diramata alle 18 di ieri su tutta la regione con rischio idrogeologico, temporali e vento forte. Il maltempo proseguirà in Lombardia fino alla giornata di domani.

Notte di forte maltempo su tutta la provincia di Varese. L’emergenza più grave è stata registrata a Gavirate (Varese) dove si è aperta una voragine a causa del cedimento del manto stradale, ampia cinque metri e profonda sei metri.

La voragine si è aperta a circa due metri di distanza da un’abitazione. Anziani genitori e figlia che vivono nella casa sono stati evacuati in via precauzionale.

Fitte nevicate in Valtellina, impianti aperti ma pochi turisti

Un’ondata di maltempo sta investendo Valtellina e Valchiavenna. Pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate alle quote superiori ai 1200 metri con temperature al di sotto delle medie stagionali.

Nelle località turistiche montane di Madesimo, Livigno, Aprica e Bormio gli impianti sciistici sono aperti ma poco affollati per il meteo avverso compreso la nebbia sui pendii innevati. Resta elevato il rischio di provocare valanghe, sull’intero arco alpino lombardo per il mancato assestamento del nuovo manto nevoso.

Sulle Dolomiti venete nevicate abbondanti in alta quota

L’ondata di maltempo della serata di ieri e della notte che ha interessato anche le montagne del Veneto, ha portato ulteriori nevicate sulle località delle Dolomiti in alta quota, sopra i 1800-1900 metri.

Il quantitativo maggiore di neve fresca si registra a Re Vales, sopra Cortina d’Ampezzo (Belluno) con 33 centimetri, mentre a Monte Piana di Misurina ne sono caduti 10. Sempre nel Bellunese accumulo sopra i 10 centimetri anche a Cima Pradazzo, sul Monte Cherz e nelle cime sovrastanti Arabba.

Frana nel Genovese, restano isolate 400 persone

E’ critica la situazione a Bargagli, nell’entroterra genovese, a causa della frana che venerdì scorso si è abbattuta lungo la statale 45. Il fronte franoso risulta ancora attivo e la pioggia impregna un terreno saturo. Sono circa 400 le persone residenti nelle tre frazioni isolate.

Valanga e allagamenti in Piemonte

Forti precipitazioni hanno interessato il Piemonte nord-orientale e in particolare la provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Nel territorio di Iselle (Vco) si è staccata una valanga; allagamenti sono stati segnalati a Villadossola. In Valsesia (provincia di Vercelli) si è abbattuta una grandinata.

Nel corso della giornata l’intrusione della sabbia del Sahara ha tinteggiato con un colore fra il giallastro e l’arancione, in alcune zone, le nevi dell’arco alpino e anche delle porzioni di cielo; il fenomeno è stato notato anche su Torino.

Pasquetta con la pioggia, allerta arancione in Emilia

La pioggia prevista per Pasquetta fa scattare l’allerta arancione fra il Modenese e il Reggiano, che saranno, secondo la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, le aree più colpite.

Per domani, infatti, si attendono precipitazioni intense sulle aree Appenniniche, anche a carattere temporalesco e che potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei fiumi, con occupazione delle zone di espansione dei corsi d’acqua, in particolare, appunto, nel settore centrale della regione. Allerta anche per le frane e per il forte vento nelle aree montane di tutta la regione.

