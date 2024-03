A Matera le riprese di diversi format tv subito dopo Pasqua

Tornano in città le telecamere di note trasmissioni televisive, per promuovere eccellenze, tradizioni enogastronomiche e prestigio monumentale di Matera.

Così subito dopo Pasqua, la produzione del noto programma “Il forno delle meraviglie” che va in onda su Real Time, ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a girare in città una puntata, che vedrà l’avvincente sfida tra tre panificatori locali.

Il programma racconterà la realtà dei panifici, la storia del pane di Matera e le tradizioni legate al prodotto.

I tre forni in gara presenteranno i loro prodotti e specialità, al termine della puntata il migliore vincerà un premio.

Il girato di Matera durerà 70 minuti e andrà in onda già entro l’estate. Le riprese saranno effettuate dal 3 al 6 aprile, coinvolgendo piazza San Pietro Caveoso, via Buozzi, via San Pardo e via Nazionale, ma anche centro storico e rioni Sassi, in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.

Dal 8 al 12 aprile, sarà la volta delle riprese del prestigioso “Gambero rosso channel”, in onda sui canali 133 e 415 di Sky, che realizzerà un viaggio nelle tradizioni enogastronomiche della Basilicata.

Chef Domingo, protagonista del format, rapito dalla bellezza dei luoghi, farà un gustosissimo tour assaporando capisaldi e rivisitazioni dello street food lucano.

Il programma avrà una durata di sei puntate da 25 minuti ciascuna, e andrà in onda a maggio. L’autorizzazione a eseguire le riprese è richiesta per: via Del Corso, via Marconi, via Luigi La Vista, centro storico e rioni Sassi, oltre che anche per questa produzione in località specifiche da individuare di volta in volta durante la fase realizzativa del progetto.

Dal cibo si passerà alla moda, con il brand “Kontatto” che dal 2 al 4 aprile realizzerà a Matera un catalogo pubblicitario con protagonisti dei modelli, che indosseranno i capi del Kontatto Garden (collezione primavera-estate 2024) e si muoveranno tra le strade e panorami più significativi della città dei Sassi, in particolare negli antichi rioni.

Il catalogo sarà composto da circa 20 scatti e distribuito presso i centri autorizzati tra aprile e giugno 2024. Ma non è finita qui, perché domani termineranno le riprese di “The voice senior”, il noto talent show di Rai 1 che realizzerà un pezzo della puntata in cui alcuni concorrenti si sfidano cantando davanti alla giuria.

Per la finale in diretta il prossimo 5 aprile, il viaggio di ciascun concorrente sarà raccontato attraverso “schede” della città a cui è legato e lo rappresenta.

In questo caso, il concorrente materano d’adozione Mario Rosini (in squadra con la cantante lucana Arisa), passeggerà lungo le vie più belle dei Sassi e i luoghi da lui frequentati quotidianamente.

Il sindaco Domenico Bennardi e l’assessore al Turismo, Tiziana D’Oppido, esprimono soddisfazione per l’evidente rinnovato interesse di tv e moda alla città Capitale europea della cultura e per i Sassi patrimonio dell’Unesco, ringraziando l’ufficio Cinema per il lavoro di relazione costante con le produzioni.