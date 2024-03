Meloni, Italia ha molti divari e non può disperdere risorse

“In una nazione come l’Italia che ha molti divari e poche risorse, non possiamo permetterci che le risorse vengano disperse”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a Campobasso, prima della firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra Governo e Regione Molise, ribadendo le novità decise dall’esecutivo per i Fondi di sviluppo e coesione.

“Noi siamo qui oggi per la firma dellA’ccordo di coesione, ma non me ne vogliate se faccio mezzo passo indietro sul lavoro che il governo ha portato avanti.

A monte della firma di questo accordo c’è un lavoro molto complesso e prezioso – ha aggiunto -.

Queste sono materie che non trovano grande diritto di cittadinanza sui media che spesso preferiscono la polemica quotidiana.

Questi fondi servono a combattere i divari fra i territori, sono risorse che vengono organizzate per cicli di programmazione pluriennali e sono preziose.

Quando siamo arrivati al governo ci siamo resi conto che, soprattutto nei territori nei quali erano necessarie le risorse, buona parte delle risorse non venivano spese”.

ANSA