Salvini rassicura Le Pen: ‘La Lega non voterà von der Leyen’

Rispondo all’amica Le Pen e al suo messaggio.

Marine chiede all’Italia se con i voti italiani saranno disposti a sostenere un bis di questa Commissione. Io lo dico serenamente: gli elettori che scelgono la Lega non sceglieranno mai un secondo mandato con von der Leyen e con i socialisti”.

Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini intervenendo alla convention del partito Identità e democrazia “Winds of Change” in corso a Roma.

“Macron con le sue parole rappresenta un pericolo per il nostro Paese e per questo continente. I problemi non sono la mamma e il papà, ma i guerrafondai come Macron.

Non voglio lasciare ai miei figli un continente pronto a entrare nella terza guerra mondiale”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini intervenendo alla convention del partito Identità e democrazia “Winds of Change” in corso a Roma.

“Se la scelta – ha aggiunto il vicepremier – è tra l’Europa guerrafondaia di Macron e quella pacifica di Le Pen, io sto tutta la vita con l’Europa di Le Pen”.

“Gli anni di governo dei Repubblicani sono sempre coincisi con anni di pace. Spero che gli americani tornino a scegliere la pace”.

Lo ha detto il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. “Il filo conduttore che ho sentito negli interventi è quello della libertà, quello della paura contrapposta alla libertà di dire sempre la verità. Quante crisi di governo se potessimo dire tutti i giorni la verità…

Non lo dico per il governo italiano. Il governo andrà avanti fino al 2027, stanno provando a dividerci ma non ci riusciranno. In Giorgia Meloni ho trovato un’amica. Certo, anche tra amici ci possono essere punti di vista diversi”, ha aggiunto Salvini.

Le Pen: ‘Meloni sosterrà von der Leyen, Salvini no’

“Ci batteremo con tutte le forze possibili per impedire un secondo mandato di von der Leyen. Un messaggio per Giorgia: sosterrai o no un secondo mandato di Von der Leyen?

Io credo di sì. Voi dovete la verità agli italiani, dovete dire cosa farete. A destra il solo candidato che si opporrà a von der leyen è Matteo Salvini”.

Lo ha detto Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, nel suo videomessaggio alla convention del partito Identità e democrazia “Winds of Change” in corso a Roma.

Sapete, cari amici italiani, che la democrazia non consiste solo nel mettere un pezzo di carta in un’urna di plastica.

La democrazia consiste nel sapere esattamente cosa faranno e cosa decideranno coloro per cui votate. Ma la vera domanda che ho non è per gli italiani. La vera domanda e per la premier italiana: Giorgia. Sì, perché ci siamo conosciuti in tempi passati.

Signora prima ministra, sosterrà o meno un secondo mandato della Signora von der Leyen? Io credo di sì.

E così contribuirà ad aggravare le politiche di cui tanto soffrono i popoli d’Europa”. Dopo aver invitato la premier “a dire la verità agli italiani, a dire cosa farete”, Le Pen ha sottolineato che Salvini sarà l’unico candidato della destra italiana “che si opporrà con tutta l’energia che gli conosco a von der Leyen e alla politica catastrofica che sta attuando”.

“È per questo – ha proseguito – che vi ringrazio per sostenere la Lega, per permettere l’elezione di deputati che non vi mentiranno, non vi manovreranno e che saranno chiari con voi, lucidi e determinati”.

“Ci batteremo – ha aggiunto – per radunare il gruppo più numeroso possibile in Europa e impedire alla signora von der Leyen di ottenere un secondo mandato”.

ANSA