Azione Basilicata ha presentato i suoi candidati

Entra nel vivo la campagna elettorale di Azione Basilicata. Durante l’assemblea regionale di ieri 25 agosto, ad un mese esatto dal voto, sono stati presentati i candidati del partito di Calenda, all’interno della lista del “Terzo Polo”, per le prossime elezioni politiche del 25 settembre: Marcello Pittella, candidato al Senato (capolista proporzionale); Mariangela Guerra, candidata al Senato (uninominale); Antonella Zambrino, candidata alla Camera (proporzionale).

I lavori sono stati introdotti dalla relazione del segretario regionale Donato Pessolano il quale, a margine dell’assemblea, ha dichiarato: “Abbiamo discusso di programmi, prospettive e visioni future proprio come un partito politico deve fare se vuole essere una comunità di destino. Ringrazio Antonella Zambrino, Mariangela Guerra e Marcello Pittella per averci dato l’opportunità di vivere questo importante momento di Democrazia e Politica”.

Sarà una bella campagna elettorale che affronteremo con entusiasmo e molta passione -ha aggiunto Pessolano – . Sarà la nostra prima campagna elettorale e lavoreremo per far vincere il #TerzoPolo, la sola e vera alternativa alla destra di Meloni e Bardi, alla sinistra che non è più riformista e a tutti quei partiti che hanno scelto candidati venuti da lontano senza alcun rispetto per la Basilicata e per noi lucani.

