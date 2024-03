Futsal Senise Dipinto: lunga sosta per ricaricare le batterie

Una lunga sosta che il Futsal Senise sfrutterà per ricaricare le batterie in vista delle ultime due sfide con Alta Futsal in casa e con Futsal Noci in trasferta.

A tracciare il punto sul momento è il capitano bianconero Patrick Dipinto.

“E’ un periodo non facile in cui ci è girato un po’ tutto storto anche a causa di cali mentali.

Inoltre non riusciamo ad essere mai al completo”.

Quanto è utile questa sosta?:

“La sosta ci voleva: sarà utile per ricaricare le energie mentali. Vogliamo difendere a tutti i costi la posizione nei play off: ce la meritiamo”.

Un parere sul calendario:

“Purtroppo l’Alta Futsal ci ha scavalcato in classifica. Con loro non ci sarà per squalifica. Spesso abbiamo pagato errori arbitrali.

Poi chiuderemo l’annata con il Futsal Noci squadra che lotta per la salvezza diretta. Sono due finali e vincerne una sola potrebbe non bastare”.

Che settimane saranno?

“Dovremo lavorare a testa bassa per cercare di arrivare al meglio a queste due decisive sfide”.