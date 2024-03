Nba: Golden State ko con i Knicks, vincono i Lakers

Netta vittoria dei Lakers in casa contro Atlanta e sorpasso ai danni di Golden State, sconfitta in casa dai Knicks.

Vittorie per Minnesota e Philadelphia contro Utah e Miami, Boston travolge Detroit. Cleveland piazza il colpo in trasferta a Indiana e i Kings hanno bisogno di un supplementare per battere Memphis.

Sono otto le gare del campionato Nba giocate nella notte italiana.

Vittoria pesante dei Los Angeles Lakers contro Atlanta (136-105) che consente ai californiani di agganciare il nono posto nella Western Conference, approfittando della sconfitta dei Warriors.

Contro Atlanta non c’è storia, con i Lakers che portano tutto il quintetto in doppia cifra. Successo di Boston contro Detroit (119-94). I Pistons devono rinunciare a Cade Cunningham e Simone Fontecchio e non bastano i 21 punti di Ivey.

Vittoria esterna per Cleveland che si impone in casa di Indiana 108-103. Assoluto protagonista Caris LeVert: 23 punti, 11 assist e 8 rimbalzi. Vittoria esterna anche per Minnesota che supera Utah 114-104.

I Timberwolves scivolano sul -12 nel primo quarto e perdono Naz Reid per un colpo alla testa nel secondo, ma trascinati da Anthony Edwards rimontano e vincono.

New York espugna il parquet dei Golden State imponendosi per 119-112 inanellando la quarta vittoria consecutiva. I Knicks sono trascinati da Jalen Brunson (34 punti 7 rimbalzi e 5 assist.

Successo di Philadelhia contro Miami: 98-91 il risultato finale con Tyrese Maxey, che si prende la scena (30 punti, 8 rimbalzi e 10 assist). Agli Heat, privi di Jimmy Butler, non bastano i 20 punti di Bam Adebayo (con 13 rimbalzi) e Terry Rozier.

Vittoria all’overtime per Sacramento che supera Memphis 121-111. Soffrono più del previsto i Kings per avere la meglio, con un supplementare chiuso 16-6 e dominato dalle giocate di Monk (28 punti) e Sabonis (25 con 18 rimbalzi e 5 assist), che confezionano il parziale di 10-0 decisivo.

A spingere le due squadre al supplementare un canestro di Fox, autore di 23 punti e 10 assist, mentre Memphis può consolarsi mandando tre giocatori oltre i 20 punti con Jaren Jackson Jr. a quota 25, Bane a 24 a GG Jackson a 22.

Successo al cardiopalma per i Chicago Bulls contro Portland (110-107): Anfernee Simons (30 punti e 9 assist) gioca una ottima partita in trasferta a Chicago, ma sbaglia la tripla del possibile pareggio sulla sirena e regala ai Bulls un’importante vittoria in rimonta.

Portland ha anche una doppia doppia da 25 punti e 15 rimbalzi da Deandre Ayton ma nel 4° quarto subisce il rientro prepotente dei Bulls, guidati da DeMar DeRozan (28 punti con 10/17 dal campo) e da un Ayo Dosunmu (23 punti e 10 assist).

ANSA