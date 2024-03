Esce oggi “EVERYTHING IS FINE”

Un imperdibile thriller urbano targato Panini Comics è pronto a catapultare lettori ed appassionati in un mondo dove l’apparenza di normalità nasconde un oscuro segreto: il primo volume di Everything is Fine arriva in fumetteria, libreria e su Panini.it da giovedì 21 marzo.

Scritto e disegnato da Mike Birchall e con atmosfere a cavallo tra David Lynch e George Orwell, Everything is Fine racconta la storia di Sam e Maggie, una coppia apparentemente normale che conduce una vita tranquilla in un quartiere ordinario, in cui le villette sembrano identiche, così come i vicini.

Ogni giorno fanno del loro meglio per tirare avanti in un mondo in cui le cose vanno assolutamente, totalmente e indiscutibilmente bene. “Everything is fine”, appunto. Tuttavia, dietro la facciata di normalità si cela un’inquietante realtà: perché questa tranquilla vita suburbana è così strettamente sorvegliata?

Nominato come Digital Book of the Year 2023 agli Harvey Award e protagonista di un incredibile successo su Webtoon (con oltre 43 milioni di visualizzazioni), Everything is Fine porta i lettori in un labirinto di misteri, intrighi e suspense, dove ogni dettaglio contribuisce a creare una tensione palpabile e rivela un nuovo tassello del puzzle che terrà incollati fino all’ultima pagina, regalando un viaggio inquietante ma non privo di emozioni.