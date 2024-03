Basket: Nba; Denver vince a Miami, Lakers ko a Sacramento

Nove le partite del campionato Nba di basket giocate nella notte italiana e tra i risultati spiccano le vittorie di Denver a Miami (88-100) e quella di Sacramento contro i Lakers (120-107).

Sorride anche Detroit che supera Toronto 113-104 Va a Denver il big match di giornata: i Nuggets superano i Miami Heat 88-100 grazie ad un eccellente finale di partita.

I Nuggets tengono gli ospiti a soli 4 punti segnati negli ultimi 4:30 di gioco e piazzano un parziale di 28-17 nel 4/o quarto, condotti da un Michael Porter Jr. da 25 punti e 7 rimbalzi. A Miami non bastano la doppia doppia da 17 punti e 13 rimbalzi di Bam Adebayo e nemmeno la buona provadi Jimmy Butler.

I Los Angeles Lakers vanno ko in casa dei Sacramento Kings 120-107. Domantas Sabonis (17 punti, 19 rimbalzi e 10 assist) e un ottimo Keegan Murray (19 punti e 11 rimbalzi con 5/10 da tre) trascinano Sacramento.

Dall’altra parte LeBron James sfiora la tripla doppia (18 punti, 13 rimbalzi e 8 assist), Austin Reaves chiude a quota 28 ma gli ospiti pagano le 14 palle perse.

I Detroit Pistons superano i Toronto Raptors 113-104. Anche questo match si decide nell’ultimo quarto e questa volta protagonista assoluto è Jalen Duren. Per Simone Fontecchio, invece, 12 punti a referto. Vittoria esterna per i Cleveland Cavaliers, che superano New Orleans 95-116.

Negli altri match di giornata successo all’overtime per i Chicago Bulls che espugnano il campo degli Indiana Pacers 129-132; vittoria per gli Charlotte Hornets in casa dei Memphis Grizzlies 98-110 e successo dei Portland Trail Blazers che superano gli Atlanta Hawks 106-102, cui non bastano i 40 di Dejounte Murray.

Successo anche per gli Orlando Magic che superano i Brooklyn Nets 114-106 con Paolo Banchero che segna 21 punti senza sbagliare un tiro dal campo.

Vittoria anche per Dallas contro i Golden State 109-99: i Mavsericks perdono Luka Doncic (21 punti e 9 assist), costretto ad abbandonare in anticipo la partita per un problema fisico, ma dominano.

