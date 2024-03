Microsoft, ‘hacker sostenuti da Mosca nei nostri sistemi’

Microsoft ha dichiarato oggi che il gruppo di hacker sponsorizzato dalla Russia, Midnight Blizzard, ha ottenuto l’accesso ad alcuni dei suoi archivi digitali di codici sorgente e sistemi interni, dopo un attacco rilevato a gennaio.

Lo riporta il Guardian.

L’azienda di Redmond a metà gennaio aveva rivelato di essere stata vittima di un attacco informatico effettuato dalle spie del governo russo.

In modo particolare, sarebbero caduti sotto i colpi degli hacker gli account email anche di dipendenti e manager dell’azienda.

A distanza di qualche giorno, il colosso tecnologico ha affermato di non essere stato l’unico obiettivo dell’operazione. In un nuovo post sul blog, Microsoft aveva sottolineato che “lo stesso attore ha preso di mira altre organizzazioni. Come parte dei nostri consueti processi di notifica, abbiamo iniziato a notificare le vittime”.

