Nasce Umbria Casa Comune con Alessio Maria Antonielli presidente

“Nella giornata di ieri ad Assisi ho partecipato, con il presidente di Basilicata Casa Comune Fausto Santangelo e il coordinatore politico Lindo Monaco ad un incontro con un gruppo di donne e uomini che hanno maturato la scelta di impegnarsi nel sociale per il bene della loro regione e dell’Italia. Per lo più giovani, spesso provenienti da un forte impegno nell’associazionismo e nel pre-politico, ma senza esperienze e ruoli in partiti e movimenti politici. Nel gruppo dei fondatori anche esperienze e professionalità di rilievo tra le quali Beppe Giulietti , portavoce di Articolo 21.

L’assemblea, che ha affrontato i principali temi di interesse regionale e nazionale, si è conclusa con l’unanime indicazione di Alessio Antonielli quale presidente.

Agli amici umbri l’augurio di un buon lavoro nella consapevolezza che un costante confronto e una fattiva collaborazione con Basilicata Casa Comune ed altri fermenti simili presenti sul territorio potranno rappresentare un valore aggiunto per il nostro Paese.