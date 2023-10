SENISE : Nota della consigliera Cicchelli Teodora

C’era una volta o meglio ci sarebbe dovuto essere “Senise nel Futuro”.

Naufragato sul nascere per meccanismi e logiche di “gestione delle risorse interne” che sfuggono alla maggioranza delle persone ma che di fatto trovano una ragione nel disegno di distruggere un gruppo dall’interno.

Mal di pancia li chiamerebbe qualcuno, altri la definirebbero una delusione o ancora l’incapacità, l’inesperienza dei giovani, come un disco rotto che non può più essere riproposto, svilente della personalità, delle capacità e della sensibilità di ognuno di noi. Con onestà intellettuale si deve dare un nome preciso alle cose: crisi politica.

La crisi politica era evidente e si doveva aprire già all’indomani delle dimissioni da Capogruppo proposte e protocollate dalla sottoscritta, non dopo vani e strenui tentativi orali di invitare alla coesione, di intensificare gli incontri, di ritrovarsi.

Era il 22 dicembre dello scorso anno. Dimissioni di cui si parlò internamente non prima dei successivi 20 giorni con il solo obiettivo di invitare a retrocedere, evidentemente necessario poiché nessun altro vi era per occupare la posizione (attenzione non parlo di “svolgere il ruolo”, ma di “occupare la posizione”). Problema capogruppo archiviato, che si fa prima a non farlo tanto serve a poco!

Un clima difficile da far capire e comprendere agli esterni: di fiducia in pochi o in persone non investite della volontà popolare, di scarso dialogo, di scarsa condivisione, tanto probabilmente era più semplice decidere tra pochi eletti, di comunicazioni spesso tardive ovvero dell’ultimo momento, o ancora della politica del “rimando”.

Il dispiacere è innegabile, tanto più che ad essere mancata è stata in primis la componente umana.

Personalmente non sento di rimproverarmi, presente e sempre disponibile nei confronti del territorio nel quale sono nata e cresciuta e dove ho intenzione di continuare a restare per migliorarlo e non abbandonarlo.

Ho cercato di essere operativa tutte le volte che era necessario e che era possibile, mettendo a disposizione le mie competenze professionali a servizio dell’intera comunità e volgendomi ai miei concittadini, elettori e non, con gentilezza e garbo.

Ritengo, inoltre, di aver doverosamente difeso l’intera maggioranza pur quando il vacillare dei rapporti era già fatto noto: ne sono testimonianza i numerosi interventi in consiglio comunale a sostegno dell’operato della maggioranza anche quando non vi era totale condivisione di alcune scelte.

Capita di non essere sempre d’accordo su tutto o su scelte operate da altri, l’importante è parlarsi e rispettarsi a vicenda! Ma i fatti del 29 settembre hanno, per esempio, bruscamente interrotto l’intenzione e la disponibilità di partecipare a bandi regionali con erogazione di fondi in unione con altri Comuni dell’area per progetti culturali integrati, per i quali non solo vi erano stati i primi confronti operativi, ma anche una prima bozza scritta del progetto.

Molto probabilmente un’occasione persa per Senise. Ad oggi una maggioranza non esiste più e quindi non esiste più un programma politico, ai giovani sono state tagliate le gambe, avviliti e scoraggiati.

E così mentre in contemporanea, casuale, più membri di una maggioranza già in panne (ricordiamo il 7 a 6 degli ultimi tempi) risultano assenti ad un Consiglio comunale, convocato regolarmente in prima e seconda convocazione – quest’ultima svanita nel nulla- ed in ogni caso giustapposte per venire incontro alle esigenze sempre dei pochi eletti di cui sopra, a quelle stesse consigliere elette che fino al 29 settembre 2023 erano state sempre presenti a tutti i Consigli e in ogni altra occasione richiesta, tuonante sopraggiunge il ritiro delle deleghe. Senza nessuna comunicazione, tale da