Regionali 2024 :CHIORAZZO IL 12 MARZO PRESENTIAMO IL NOSTRO PROGRAMMA CONTRO LA DISPARITÀ DI GENERE

Oggi, 8 marzo, il mio pensiero va alle tante donne che subiscono impotenti la guerra e alle tante che ogni giorno si battono per affermare i propri diritti.

La lotta contro ogni forma di discriminazione e di violenza, che le donne ancora oggi subiscono in misura inaccettabile, va fatta però ogni giorno dell’anno, non solo oggi.

Noi ci batteremo anche per questo.

La Basilicata è la seconda peggiore regione d’Italia per divario di genere nel lavoro. Lo conferma un’inchiesta pubblicata sul Sole24ore: la differenza nel tasso di occupazione di uomini è donne è di 26,3 punti percentuali.

Se per chi governa questo è il frutto della crisi economica della Regione, per noi invece è una delle cause. Solo mettendo appieno a frutto il contribuito di tutti, donne e uomini, è possibile risollevare le sorti di questa terra.

Anche per questo il prossimo 12 marzo alle ore 17.00, al comitato Basilicata Casa Comune presenteremo un pacchetto di proposte concrete e investimenti per togliere gli ostacoli alla piena realizzazione lavorativa e professionale delle donne lucane.

La nostra terra ne ha bisogno.