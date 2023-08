Nuovo organigramma Forza Italia Giovani Basilicata

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 agosto 2023, presso il “Rotò beach” di Rotondella, la conferenza stampa di presentazione del nuovo organigramma del movimento giovanile di Forza Italia Basilicata.

Nel corso delle attività, moderate dal giovane militante Vito Motta, si sono susseguiti gli interventi dei nuovi componenti del movimento azzurro sul territorio. In particolare, hanno preso la parola Domenico Palermo, nuovo Coordinatore cittadino per la città di Potenza, Lorenzo Delfino, Vice Coordinatore provinciale per il Capoluogo, Vincenzo Petrocelli, Responsabile per gli Enti locali, Antonio Cupparo, Responsabile per i Dipartimenti e Simone Pierro, Vice Coordinatore regionale e Responsabile per l’Organizzazione del giovanile del partito.

Nel corso dei lavori, tutti i presenti hanno sottolineato l’importanza di continuare a perseguire il proprio impegno nella continuità dei valori e dell’eredità politica lasciata in serbo dal Presidente Silvio Berlusconi.

A chiudere i lavori il Coordinatore regionale Nicola Padula insieme a Giuseppe Casino i quali, nel ringraziare tutti i nuovi componenti del movimento giovanile, hanno sottolineato l’importanza di essere sempre più presenti sui territori, nel segno della nuova gestione che ha impresso il Coordinatore nazionale del giovanile On. Stefano Begnini.

Inoltre, Nicola Padula, ha ringraziato il Ministro Maria Alberti Elisabetta Casellati per il lavoro che sta portando avanti al governo ed in Basilicata nel nuovo ruolo di Coordinatrice regionale.

Il nostro partito, a tutti i livelli, continua a crescere anche grazie alla guida del Segretario nazionale Antonio Tajani il quale, nelle vesti di Ministro degli Esteri oltre che di uomo da sempre vicino al Presidente Berlusconi, saprà guidarci sempre di più verso le mete politiche più autorevoli.

Nel corso dell’evento è intervenuto, tra gli altri, l’Assessore regionale alle Attività Produttive per la Basilicata Michele Casino il quale, nel complimentarsi con i presenti per la qualità degli interventi, ha sottolineato l’importanza che il movimento giovanile assume nelle dinamiche politiche regionali anche per il Dipartimento per le Attività Produttive, rendendosi disponibile per sostenere tutte quelle sfide programmatiche e di sviluppo che possano giovare al futuro dei giovani di Basilicata.

Il Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata