Calcio lucano, risultati campionati di Eccellenza e Promozione. Francavilla quasi in serie D

La 24ª giornata del campionato di Eccellenza Lucana 2023/24 è appena terminata, probabilmente determinando la vincitrice di questa stagione. Nel big match tra Francavilla e San Cataldo, i padroni di casa hanno vinto di misura, portandosi a +5 punti sulla squadra di mister Natale, che però mantiene un vantaggio di 9 punti sul Matera CdS. Sorprendentemente, il Matera ha perso in casa contro la Vultur, che si posiziona all’11° posto (uscendo dalla zona playout per differenza reti, poiché ha gli stessi punti della Santarcangiolese). Il Pomarico è stato sconfitto dalla Santarcangiolese, che, in attesa del recupero dell’Elettra Marconia, rimane al quinto posto con un punto di distacco. L’Elettra Marconia ha ottenuto un importante pareggio contro il Lavello, risultato che non modifica la classifica attuale. Negli altri incontri, si sono registrati un pareggio 2-2 tra Oppido e Ferrandina, la vittoria schiacciante per 6-0 del Brienza contro il Policoro, la netta vittoria del Paternicum sul Moliterno e il pareggio 1-1 tra Tricarico e l’Oraziana Venosa.

Tutti i risultati:

Angelo Cristofaro- Ferrandina 2-2

Brienza Calcio–Policoro 6-0

Città dei Sassi Matera- Vultur 0-1

Francavilla -San Cataldo -1-0

Lavello-Elettra- Marconia1-1

Paternicum- Moliterno 5-0

Pomarico-Santarcangiolese 0-1

Tricarico -Venosa 1-1

Classifica