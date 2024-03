Il Volo annuncia il nuovo album Ad Astra, in uscita il 29 marzo

Ad Astra è il titolo del nuovo album del Volo, il primo composto interamente da inediti, in uscita il 29 marzo sulle piattaforme digitali e in versione fisica in 5 diversi formati (cd, cd autografato per Amazon, LP colorato, LP colorato autografato per Amazon, LP nero).

Un viaggio sonoro composto da 11 tracce dal sapore internazionale che arriva dopo la partecipazione al 74/o Festival di Sanremo con Capolavoro, a coronamento dei 15 anni di carriera del trio: Ad Astra (Epic Records/Sony Music Italy) è un vero e proprio abito fatto su misura, cucito sulle tre distinte e complementari personalità di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

È un progetto discografico unico nel suo genere, nato da un intenso lavoro condiviso con un eccezionale team composto da alcuni dei più importanti autori e producer del momento.

I nuovi brani tracciano un ponte tra il passato e il presente, con un deciso slancio verso il futuro: il concept metafisico dell’album sfida i confini del visibile e proietta gli ascoltatori nei misteri profondi dell’universo, attraverso le difficoltà fino alle stelle, Per Aspera… Ad Astra, invitandoli a esplorare l’ignoto con il potere della musica.

I brani del nuovo album non mancheranno nella scaletta di Tutti per uno – Capolavoro, le quattro speciali serate all’Arena di Verona con tantissimi ospiti sul palco (9, 11, 12, 13 maggio), preludio di 16 appuntamenti estivi in Italia, e nei numerosi show che il trio farà in occasione del World Tour, in partenza a fine aprile dal Giappone.

