Finto sacerdote, truffa ad almeno 15 parroci tra Puglia, Abruzzo e Basilicata

Un giovane di 23 anni di Andria è stato accusato di aver truffato circa quindici parrocchie in Puglia, Abruzzo e Basilicata in due mesi, fingendosi prete e raccogliendo denaro sotto falsi pretesti di beneficienza. La polizia ha emesso un mandato di custodia cautelare per truffa aggravata e sostituzione di persona nei confronti del giovane, già detenuto per reati simili. Si sostiene che il truffatore abbia ingannato diversi parroci, convincendoli a donare denaro per cause benefiche. Una delle sue ultime vittime è stato un sacerdote di Canosa di Puglia, al quale si è presentato come sacerdote bisognoso di aiuto per una ragazza madre di Taranto, riuscendo a ottenere un versamento di circa 7.000 euro. Le indagini, avviate in seguito alla denuncia della vittima, hanno rivelato che il giovane ha truffato più sacerdoti, riuscendo ad ottenere somme che variavano da 100 euro a diverse migliaia di euro.

ANSA