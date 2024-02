Nba: vincono Denver Nuggets e Golden State

Le squadre di Nba sono tornate in campo dopo la pausa per l’All Star weekend.

Vittorie per Denver, Dallas, Oklahoma, Golden State, New Orleans, Toronto, Indiana, Boston, Charlotte, New York, Orlando e Sacramento.

Quattordici punti in 33 minuti per Simone Fontecchio nella sconfitta della sua nuova squadra, i Detroit Pistons, con i Pacers.

Ancora in evidenza Nikola Jokic che realizza la sua 16ma tripla doppia stagionale nella vittoria di Denver contro Washington e diventato il terzo giocatore di sempre ad aver realizzato una tripla doppia contro ogni altra squadra Nba.

Prima di lui ci sono riusciti soltanto Russell Westbrook e LeBron James.

I risultati delle partite giocate nella notte:

Dallas Mavs- Phoenix Suns 123-113.

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 121-93 Indiana Pacers-Detroit Pistons 129-115.

Golden State Warriors-LA Lakers 128-110.

Boston Celtic-Chicago Bulls 129-112.

Charlotte-Utah Jazz 115-107.

New York-Philadelphia 110-96.

OKC-LA Clippers 129-107.

Orlando Jazz-Cleveland Cavs 116-109.

Sacramento-San Antonio Spurs 127-122.

New Orleans-Houston Rockets 127-105.

ANSA