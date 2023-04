PM Volley, a Terlizzi arriva una sconfitta ma ancora una buona prova

Campionato Serie C femminile – girone A – 24° giornata – 22-04-2023

ZEST TERLIZZI – PM VOLLEY POTENZA: 3-0 (25-22, 25-18, 25-16)

Non riesce l’impresa alla PM Volley Potenza che a Terlizzi deve cedere il passo alla Zest che si impone per 3-0. Nonostante la sconfitta ancora una prova positiva per il sestetto di coach Marco Orlando che si destreggia molto bene contro un avversario di alta classifica e che consolida la propria posizione di classifica. Nel primo set la PM Volley tiene bene il campo e prende le misure dell’avversario ma la Zest sfrutta il fattore casalingo e va avanti nella serie con il 25-22. Nel secondo parziale Di Camillo e compagne provano a rientrare ma Terlizzi è arcigno e riesce ad arginare gli attacchi delle rossoblù, si va sul 2-0 (25-18). Nel terzo set subentra anche un po’ di stanchezza in casa PM Volley e ne approfitta la Zest per chiudere sul definitivo 25-16. Settimana prossima ultimo impegno casalingo per la stagione regolare, la PM Volley anticipa l’appuntamento con la Serie C a sabato 29 aprile contro Don Milani Volley con prima battuta fissata alle ore 19:30. Domenica 30 aprile invece la PM Volley è impegnata per la Final Four Under 14 con le ragazzine terribili di coach Elena Ligrani che sfideranno al mattino le pari età del Camarda Bernalda, chi vince accederà alla finalissima del pomeriggio contro la vincente del match tra Asci Potenza e Geco Francavilla.

Ufficio Stampa PM Volley Asd

foto Antonio Croglia