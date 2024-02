Il Generale Vannacci sotto inchiesta per il libro “Il mondo al contrario”

Il Generale Roberto Vannacci, neo-nominato Capo di Stato Maggiore delle Forze Operative Terrestri, è sotto inchiesta formale per il suo libro “Il mondo al contrario”.

Il libro ha scatenato numerose polemiche per alcuni passaggi ritenuti offensivi.

Secondo alcuni organi di stampa, Vannacci, dopo aver ricevuto la notifica dell’inchiesta, ha chiesto un periodo di licenza.

Il Generale ha precisato che la licenza era già programmata da tempo e che ne aveva già informato i superiori.

Ha inoltre sottolineato che la notifica dell’inchiesta gli è stata consegnata solo dopo la diffusione della notizia da parte della stampa.

Cosa succederà ora: L’inchiesta formale dovrà accertare se i contenuti del libro violino il codice dell’ordinamento militare. In base all’esito dell’inchiesta, potrebbero essere presi provvedimenti disciplinari nei confronti di Vannacci.

La situazione è in evoluzione e non è chiaro come si concluderà la vicenda.

Altri dettagli:

L’inchiesta è stata aperta da una commissione apposita su ordine del Ministro della DifesaIl libro “Il mondo al contrario” contiene alcune posizioni controverse su temi come l’immigrazione, la politica e la società.

Vannacci ha difeso il suo libro, sostenendo che si tratta di un’opera di denuncia sociale.

Rimaniamo in attesa di aggiornamenti su questa vicenda.