Il Futsal Senise soffre ma vince contro il Potenza 5-4

Nella 17a giornata del girone G della Serie B, al PalaMontecotugno, il Futsal Senise ha superato per 5-4 il Città di Potenza in un derby molto bello e combattuto ed, salendo così a quota 33 punti e raggiungendo il Castellana in terza posizione, a meno sei dalla vetta occupata da Bisceglie ed Acri (a cinque gare dal termine).

Prima fase di studio, seguita da una serie di opportunità da una parte e dall’altra. Padroni di casa in vantaggio allo scoccare del 6′, con Stigliano che ribadisce in rete una respinta del portiere su conclusione di Dipinto. A metà frazione il raddoppio di Capalbo, con uno scavetto in seguito ad una ripartenza di Stigliano.

Sempre di rimessa arriva anche il terzo gol di Carlos Alberto che salta Sagarese e deposita in rete su assist di Capalbo.

Nel finale di frazione Lorpino accorcia le distanze, riprendendo una ribattuta su una punizione calciata da egli stesso e si va all’intervallo sul 3-1.

In avvio di ripresa Dipinto cala il poker su errore del portiere degli ospiti, che però non ci stanno e segnano il secondo gol su tiro al volo di Claps (4-2). Al 7′, nelle fila dei bianconere viene espulso Da Costa per somma di ammonizioni.

Il Potenza approfitta dell’uomo in più per andare ancora a segno, nuovamente con Lorpino che insacca dalla distanza.

A metà tempo, con un super gol all’incrocio, Stigliano riporta avanti i suoi di due (5-3). Passa appena un minuto ed i rossoblù si rifanno sotto con Molinari, che va in rete da distanza ravvicinata.

Dipinto e, soprattutto, Grandinetti non riescono ad arrotondare ulteriormente il punteggio. Il quintetto potentino preme: gli viene anche annullato il pari per un fallo sul portiere ed il match termina 5-4.

TABELLINO

FUTSAL SENISE-CITTA’ DI POTENZA (3-1) 5-4 MARCATORI: 5′ 59” pt Stigliano (S), 10′ 40” pt Capalbo (S), 11′ 15” pt Da Costa (S), 16′ 31” pt Lorpino (P); 1′ 39” st Dipinto (S), 4′ 16” st Claps (P), 8′ 20” st Lorpino (P), 10′ 24” st Stigliano (S), 11′ 30” st Molinari (P)

FUTSAL SENISE: D’Alessandro, Benedetto, Capalbo, Simeone, Da Costa, Novellis, Guaragnone, Grandinetti, Stigliano, Dipinto, D’Amelio, Iacovino. All.: Masiello

CITTA’ DI POTENZA CALCIO A 5: Sagarese, Basentini, Trivigno, S. Tancredi, Lorpino, Laurino, Molinari, Claps, De Oliveira, Fierro, Canadeo, Lovallo. All.: R. Tancredi

ARBITRI: Speziale di Cosenza e Suriano di Vibo Valentia (crono: Barcio di Cosenza)

NOTE: al 6′ 23” st espulso Da Costa, per doppio giallo. AMMONITI: Benedetto (S) Stigliano (S), S. Tancredi (P), Dipinto (S)