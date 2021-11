Futsal Senise: Masiello, Sosta utile “Voglia di dimostrare che questa classifica non ci appartiene”

Sosta utile ma allo stesso tempo ancora alcuni problemi d’organico in vista del match con la Diaz Bisceglie, per il Futsal Senise. Lo conferma il tecnico Nicola Masiello:

“La sosta è stata utile per conoscerci meglio e fare gruppo. La squadra ha tanti problemi d’organico e diversi acciaccati”.

Una sfida delicata quella con la Diaz Bisceglie…:

“Andremo a giocarci la prossima partita con grande voglia di dimostrare che la posizione in classifica che occupiamo attualmente non ci appartiene viste le ottime prestazioni in cui abbiamo raccolto pochissimo. Prendiamo atto che ci sono problemi e che sfidiamo un’ottima squadra.

Ce la giocheremo anche se potrebbe non essere sufficiente. Del resto questo è un campionato di alto livello in cui ogni avversario è ben attrezzato con validi stranieri e italiani importanti. La Diaz ha un organico forte”.

Un commento sull’ultimo turno e la classifica:

“La vittoria del Potenza sul Venafro allunga la classifica. Basta vincere una o due partite di fila per arrivare a metà classifica.

Il campionato è compatto e difficile ma penso che nel mese di dicembre qualcosa si delineerà. In vetta proveranno la fuga mentre le squadre di bassa classifica si distaccheranno”.