Landini, ‘con Bombardieri mercoledì a Firenze’

Mercoledì 21 febbraio “sarò a Firenze, insieme a Pierpaolo Bombardieri” per una manifestazione in occasione dello sciopero di due ore a livello nazionale proclamato da Cgil e Uil, con le categorie degli edili e dei metalmeccanici, in seguito al crollo nel cantiere del supermercato.

Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a “L’aria che tira” su La7.

“La manifestazione si concluderà proprio davanti al cantiere”, ha aggiunto.

ANSA