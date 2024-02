Futsal Senise, sconfitta per 4-1 con il Castellana

Nella trasferta della 16a giornata al “PalaLagravinese” di Sammichele di Bari, il Futsal Senise viene sconfitto per 4-1 dal Castellana. Con questo ko, i lucani restano fermi a quota 30 punti venendo scavalcati in classifica al terzo posto dagli stessi pugliesi saliti a 32 punti.

Dopo un inizio giocato a ritmi blandi, i bianconeri ingranano le marce alte e passano in vantaggio con una bellissima punizione di Dipinto. La reazione dei padroni di casa arriva tre minuti più tardi con Achille che colpisce il palo. La gara non è intensa con i sinnici che gestiscono bene il meritato vantaggio. Si va all’intervallo sullo 0-1 dopo una grande parata del portiere Ritorno.

La ripresa inizia senza particolari sussulti fino al pareggio di Locaforo al 12′, con un tiro deviato da fuori area. Poco dopo occasionissima per Carlos Alberto che davanti alla porta manca l’appuntamento con la marcatura. Il quintetto di Rotondo ne approfitta e capovolge il risultato grazie a Lara, che finalizza al meglio una triangolazione con un compagno. Per gli ospiti piove sul bagnato tanto che subiscono il terzo gol su autorete di Grandinetti. Coach Masiello inserisce il quinto di movimento ma, in ripartenza, arriva il poker dei baresi firmato Chiantera a poco più di due minuti dalla fine. La gara termina 4-1 per il Castellana C5.

TABELLINO

CASTELLANA C5-FUTSAL SENISE 4-1 Marcatori: 5′ 25” pt Dipinto (S) , 8′ 05” st Locaforo (C), 11′ 23” st Lara (C), 13′ 16” st aut. Grandinetti, 17′ 47” st Chiantera (C)

CASTELLANA C5: Ritorno, Locaforo, Satalino, Loconte, Lacatena, Vitto, Curci, Laselva, Chiantera, Achille, Grieco, Lara. All.: Rotondo

FUTSAL SENISE: D’Alessandro, Benedetto, Capalbo, Simeone, Da Costa, Cuccarese, Grandinetti, Novellis, Stigliano, Dipinto, D’Amelio, Iacovino. All.: Masiello

ARBITRI: Spedicato di Lecce e Calenzo di Formia (crono: Di Gregorio di Molfetta)

AMMONITI: Locaforo (C), Dipinto (S), Capalbo (S), Chiantera (C) ESPULSI: ne