Tragedia a Pignola: uomo muore in un incendio di vegetazione

Un uomo è morto questa mattina in un incendio di vegetazione divampato sulla strada comunale che collega Pignola alla località Pantano.

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 13:40 alla Sala Operativa del 115. I Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti tempestivamente sul posto con un’autopompa e un fuoristrada, domando le fiamme.

Tuttavia, durante le operazioni di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo, rimasto coinvolto nell’incendio. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note.

Al momento non è stato possibile accertare le cause dell’incendio. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti anche Carabinieri, Polizia Locale, il Sindaco di Pignola e personale del 118.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio che ha provocato la morte dell’uomo. I Carabinieri stanno ascoltando i testimoni e stanno effettuando i rilievi del caso.