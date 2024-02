Nba: Boston travolgente, Lakers vincono anche senza LeBron

I migliori Celtics della stagione Nba hanno travolto Brooklyn, mentre i Golden State si fanno rimontare dai Clippers, nonostante i i 41 punti di Stephen Curry.

Tanto show nelle 13 partite disputate del campionato di basket americano, con gli Warriors che sprecano il vantaggio di 15 punti e perdono in casa con il quintetto di Los Angeles (125-130).

Spettacolo a Boston dove i Celtics grazie ai 27 punti di Derrick White e i 20 di Jayson Tatum travolgono i Nets 136-86, la quinta vittoria più grande nella storia del club. Ed è il sesto successo di fila, e anche il 100esimo trionfo in carriera di coach Joe Mazzulla in due stagioni alla guida dei Celtics: “È qualcosa di cui essere orgogliosi, di cui essere grati”.

Ad allungare la serie di vittorie consecutive a sei partite sono stati anche i Dallas Mavericks, che hanno battuto San Antonio 116-93. Kyrie Irving ha segnato 34 punti, con nove rimbalzi e sette assist mentre il capocannoniere della NBA Luka Doncic ne ha aggiunti 27 punti per i Mavs. Victor Wembanyama ha segnato 26 punti e nove rimbalzi per gli Spurs.

Anche senza LeBron James i Los Angeles Lakers battono i Jazz con il punteggio di 138-122. Sono due i trascinatori per i cliforniani, Anthony Davis (37 punti) e Hachimura (36 punti).

Gara ad alta tensione a Phoenix: Isaiah Stewart e Drew Eubanks vengono a contatto nel tunnel dell’arena, col primo che avrebbe tirato un pugno aall’avversario dei Suns, poi Booker viene espulso per doppio tecnico dopo soli cinque minuti. Alla fine vince Phoenix 116-100, consolidano il quinto posto a Ovest, con i 25 punti di Kevin Durant. Ai Pistons non bastano i 18 punti di Simone Fontecchio.

Successi per Indiana in casa dei Toronto Raptors (125 – 127), Cleveland supera Chicago 108-105, Sacramento fa festa a Denver (98-102), Memphis si impone su Houston 121-113, sconfitta per Washington a Orleans (133-126), vittorie degli Hornets su Atlanta 122-99 e di Miami a Philadelphia (104-109). Festa per gli Orlando Magic su New York (118-100), con protagonista Paolo Banchero che chiude con 36 punti e legittima la sua convocazione per l’All-Star Game.

