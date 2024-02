Ex TIS e RMI lucani, chiesto un incontro urgente al presidente Bardi e all’assessore Casino

Ieri è stata inviata una richiesta di incontro urgente all’assessore Casino e al Presidente Bardi per essere aggiornati sullo stato del progetto occupazionale proposto come piano integrativo di forestazione. Questo progetto potrebbe offrire opportunità lavorative per tutti gli ex TIS e RMI, come auspicato da alcuni. Nello stesso contesto, si è chiesto di essere informati sulle iniziative intraprese per stabilizzare questa platea, in particolare riguardo agli emendamenti presentati nel decreto Mille Proroghe per apportare modifiche normative a livello nazionale.

Considerando che a febbraio scadrà la proroga degli RMI, si desidera conoscere l’effettiva volontà di intervenire in modo più incisivo per garantire i diritti fondamentali, come l’assistenza in caso di malattia, gravidanza, contributi, e l’aumento delle risorse destinate alle famiglie interessate, in considerazione degli aumenti generalizzati e del sussidio previsto indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare.

Da oltre un anno, la USB ha presentato un progetto di stabilizzazione che, partendo dalla normativa nazionale di riferimento e dalle norme specifiche per i tirocinanti calabresi, mirava a riconoscere il lavoro effettivamente svolto dai lavoratori della platea. Nonostante ciò, non c’è stata alcuna azione in tal senso e la trasformazione di questa ipotesi nel piano di forestazione approvato lo scorso 9 gennaio è ferma, senza progressi per garantire occupazione effettiva nei prossimi mesi.

Intanto, si è appreso che è stato approvato un emendamento che consente l’assunzione a 18 ore settimanali per diciotto mesi dei tirocinanti calabresi da parte degli enti locali. Tale approvazione dimostra l’indifferenza e il disinteresse della politica regionale e dei rappresentanti parlamentari nel trovare una soluzione concreta al problema.

Le risposte ai lavoratori non possono più essere procrastinate. È necessaria una forte e indignata reazione da parte dei lavoratori stessi.