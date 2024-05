La moda fa spettacolo, da Zendaya al dress code, tutto sul Met Gala 2024

Attesa per il Met Gala 2024, l’evento di raccolta fondi che apre la mostra annuale del Metropolitan Museum of Art di New York City ogni primo lunedì di maggio.

Il tema del gala e’ The Garden of Time, ispirato a un racconto dark di JG Ballard in cui un conte e una contessa, chiusi nella loro villa, sono assediati da una folla minacciosa che tengono a bada ogni volta che raccolgono un fiore di vetro in giardino.

L’escamotage non dura per sempre, e il leit motiv rimanda a quello della mostra del Costume Institute in cui la natura e’ metafora della transitorieta’ della moda.

Dei 250 capi di Sleeping Beauty, Reawkening of Fashion 15 sono cosi’ fragili che non possono essere piu’ indossati e neanche appesi a un manichino: saranno stesi in teche di vetro come altrettante belle addormentate in attesa di essere svegliate da un bacio del loro principe. Sui social #ReawakeningFashion #CostumeInstitute, @MetCostumeInstitute, #MetGala.

L’evento ultra-esclusivo, che alle 23.30 ora italiana si tiene il 6 maggio, vicino a Central Park nell’Upper East Side di New York, non è solo una serata glamour e un grande spettacolo della moda, ma un galà charity (raccolta fondi a pagamento) a sostegno di mostre, acquisizioni del Costume Institute di New York.

Puo’ essere una coincidenza, ma il tema della fatiscenza degli abiti da museo sull’orlo della disintegrazione era venuto alla ribalta due anni fa quando Kim Kardashian, proprio sulla scalinata del Met, aveva chiuso il red carpet inguainata nel leggendario vestito in cui Marilyn Monroe aveva cantato Happy Birthday Mr. President a J. F. Kennedy.

L’abito “seconda pelle” sarebbe uscito danneggiato dalla performance dell’influencer anche se i proprietari che glielo avevano prestato – un centro di attrazioni a Orlando in Florida – avevano assicurato che il prezioso vestito, pagato nel 2016 alcuni milioni di dollari, era rimasto illeso.

Ogni gala ha le sue critiche: l’edizione 2024 ne ha gia’ ricevute per la presenza di TikTok come sponsor.

Il colosso cinese dei minivideo che ha pagato milioni di dollari per il successo della festa, e’ stato giudicato una minaccia sufficientemente credibile alla sicurezza nazionale che gli Stati Uniti qualche giorno fa hanno varato una legge per dare alla società-madre Byte Dance nove mesi di tempo per vendere l’app usata da 170 milioni di americani o essere messa al bando.

Il Ceo di TikTok Shou Chew e’ presidente onorario del gala assieme al direttore creativo di Loewe, Jonathan Anderson. La presenza dell’executive cinese sul tappeto rosso potrebbe essere motivo di imbarazzo per gli organizzatori e in particolare per Anna Wintour, la regista della serata e una delle madrine con Zendaya, Jennifer Lopez, Bad Bunny e Chris Hemsworth.

La lista degli invitati resta sotto chiave tranne una manciata di eccezioni: Lunedi’ 6 maggio tutti gli occhi saranno su Zendaya, la 27enne star di Challengers di Luca Guadagnino che ha provato il 4 maggio la mise (non ancora pronta a quanto pare) con Law Roach, il suo stylist di sempre a cui si deve anche il vestito-robot di Thierry Mugler che per poco non la fece svenire sul tappeto rosso di Dune 2 a Londra. Con Anna Wintour, figura iconica dell’industria della moda, ospiti speciali il rapper Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez.

Secondo Page Six ci dovrebbero essere Jeff Bezos con la fidanzata Lauren Sanchez, Rihanna, Gisele Bundchen e la top model della famiglia Kardashian Kendall Jenner, mentre sembra esclusa la presenza di Taylor Swift che sta per imbarcarsi da Parigi nella tappa europea del tour The Eras.

Punto interrogativo anche Beyonce’, anche se Vogue ha dedicato un intero articolo a cosa la diva di Cowboy Carter dovrebbe indossare se ipoteticamente dovesse salire sul tappeto rosso.

ANSA