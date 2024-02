Francesco Dimona Bcc: “Asm da profondo rosso, ma i sanitari continuino a impegnarsi e i cittadini pongano rimedio”

Se abbiamo fatto uno sbaglio in questi anni in cui abbiamo denunciato lo sfascio della sanità in provincia di Matera è quello di imputarlo ad un atteggiamento ragionieristico che non teneva conto dei bisogni degli assistiti.

Perché ora con rabbia, più che stupore, scopriamo che anche sul fronte dei conti economici il bilancio dell’Asm è in profondo rosso, fortemente in rosso. Credo che fare peggio sia impossibile al punto da chiedersi se la devastazione della del Sistema sanitario regionale non sia il frutto di un disegno strategico.

A nome del camice bianco che porto da decenni con immutato rispetto mi sento di lanciare un appello a tutti gli operatori della sanità perché non si lascino vincere dalla sfiducia e continuino, come hanno fatto in questi anni, a cercare per quanto possibile di sopperire con il loro costante sacrificio alle carenze che la politica regionale consegna alla nostra sanità.

E un appello non posso non farlo anche ai cittadini: prendere atto di questa situazione paradossale ed esercitare la loro energia libera e democratica perché non possa più ripetersi.

Dott. Francesco Dimona – Basilicata Casa Comune