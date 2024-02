Super Bowl 2024 stanotte in diretta anche su Italia 1

Dove vedere Super Bowl? Non solo DAZN, il Super Bowl 2024 sarà trasmesso anche in diretta su Italia 1.

La sfida per il titolo NFL, l’evento sportivo più seguito in tv negli USA, andrà infatti in onda in Italia in chiaro sulle reti Mediaset nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, a partire dalle 00.20. La tv di Pier Silvio Berlusconi “scippa” così l’evento alla Rai, che lo aveva trasmesso lo scorso anno.

In campo all’Allegiant Stadium di Las Vegas, in Nevada, per la 58esima edizione del Super Bowl ci saranno i campioni della AFC dei Kansas City Chiefs (al quarto Super Bowl in cinque anni) e i campioni della NFC dei San Francisco 49ers. La sfida è il remake del Superbowl del 2020, in quella occasione vinta dai Kansas.

I Chiefs hanno raggiunto la sfida decisiva per quattro volte, vincendone tre negli ultimi quattro anni: risultati per i quali hanno scritto il proprio nome nell’albo d’oro del campionato statunitense, nel 1970, nel 2020 e nel 2023. Dall’altra parte, i 49ers, a quota cinque titoli, in caso di vittoria raggiungerebbero i New England Patriots e i Pittsburgh Steelers.

L’hype, come tradizione, non è concentrato solo sulla palla ovale e le stelle in campo. I riflettori sono puntati anche su Usher, che infiammerà il pubblico durante l’Halftime Show. Per un artista esibirsi durante l’intervallo del Superbowl, è una vera consacrazione. E grande è pure l’attesa per chi si esibirà nel The Star Spangled Banner: quest’anno, l’onore di cantare l’inno americano prima del match tocca alla cantante country Reba McEntire. A cantare il patriottico America The Beautiful, infine, sarà il rapper e cantautore Post Malone.

Dove vedere Super Bowl – L’evento in tv anche in chiaro

Come detto, la sfida sarà trasmessa in Italia anche in chiaro, a partire dalle 00.20 su Italia 1 (lo scorso anno era stato trasmesso in diretta su Rai 2) oltre che sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

La telecronaca è affidata al giornalista SportMediaset Federico Mastria, con il coach Alessandro Trabattoni e, dal Nevada, all’inviato Gabriele Cattaneo.

Dove vedere Super Bowl, la programmazione di DAZN

Per chi invece preferisse seguire il Super Bowl su DAZN, la piattaforma di sport in streaming sarà in diretta dalle 00.00 (orario italiano) con il commento di Matteo Gandini e Roberto Gotta.

E’ possibile guardare il Super Bowl 2024 dall’Italia su DAZN, ma per farlo servirà un abbonamento attivo alla piattaforma e di un dispositivo compatibile.

Infatti, grazie alla recente partnership di 10 anni con la National Football League, a partire dalla stagione 2023 è possibile seguire tutti gli incontri grazie a NFL Game Pass (NFL GPI).

NFL Game Pass consente agli appassionati di football americano che si trovano al di fuori degli Stati Uniti di guardare tutti gli incontri della NFL durante la regular season e la post-season, compreso il più grande evento sportivo annuale al mondo, il Super Bowl.

NFL Game Pass è disponibile attraverso l’app DAZN come abbonamento a sé stante o con possibilità di aggiungerlo a un pacchetto DAZN già attivo.

