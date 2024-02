“Maratea Capitale Italiana della Musica e della Cultura Italiana”

Maratea, 11 febbraio 2024 – La cantante Angelina Mango vince la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo con la canzone “La Noia”.

La Basilicata, o più precisamente Maratea, diventa “Capitale Italiana della Musica“, nutrendo la speranza di poter diventare anche “Capitale Italiana della Cultura 2026”.

Non solo Angelina Mango ha trionfato a Sanremo, ma anche Pierpaolo Petrelli e il giornalista, scrittore e poeta, originario di Maratea, Biagio Maimone, il quale, in veste di Direttore della Comunicazione, ha saputo dare un risalto davvero encomiabile al Festival della Canzone Cristiana, svoltosi in contemporanea con Festival di Sanremo.

Maratea ed il Sud vincono dunque!

Vincono per i loro valori, vincono perché vince il processo di crescita e di evoluzione verso una nuova forma di cultura della vita, che fa propria la centralità della natura e del valore dell’ecosistema, rimarcando, nel contempo, la centralità dell’essere umano. Una nuova cultura della vita viene incarnata, pertanto, dall’incanto bucolico di un territorio meridionale, qual è la Basilicata, a cui appartiene Maratea, che aspira a diventare “Capitale Italiana della Cultura 2026”.

Il Sindaco di Maratea Daniele Stoppelli ha affermato: “Sono molto felice della vittoria di Angelina Mango al settantaquattresimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Angelina è nata a Maratea, dove non risiede, ma spesso torna a trascorrere le sue vacanze.

Nel 2022, un concerto che Angelina ha tenuto al porto di Maratea,

ha visto un afflusso di pubblico davvero sbalorditivo, che già anticipava il suo meritato successo.

Artista completa ed energica che con la sua interpretazione della ‘Rondine’ del suo papá Pino, ha colpito al cuore milioni di italiani.

Sono altrettanto contento dell’affermazione di altri due illustri cittadini di Maratea: Pierpaolo Pretelli e Biagio Maimone.

Pretelli ha svolto il ruolo di inviato a Sanremo de ‘La Vita in diretta’, mentre Maimone ha il merito di aver reso il Festival della Canzone Cristiana di Sanremo un evento di prestigioso livello, che si posiziona sulla scena della musica italiana come fatto artistico e culturale di notevole importanza.

Biagio Maimone è, nel contempo, giornalista, poeta e scrittore. Prossimo alla pubblicazione, oltre ad un romanzo, di un testo sulla comunicazione candidato ai piu prestigiosi premi letterari, nel quale affronta le gravi problematiche attuali connesse ad una modalità superficiale ed erronea di comunicare e pone le fondamenta di una nuova pedagogia che dovrà sorreggere la vita dei media.

Mi piace affermare che esistono i presupposti di buon auspicio per il riconoscimento di Maratea ‘Capitale italiana della Cultura 2026’.

Maratea appartiene ad un Sud ricco di cultura e di tradizioni, che i suoi cittadini , in modo encomiabile, sono fieri di rappresentare”.