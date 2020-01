E’ uscito in radio “Rivoluzionaria”, brano presente nel primo EP “Sempre lo stesso Cinema”della band padovana Venti Settembre

“SEMPRE LO STESSO CINEMA” E’ PRESENTE IN TUTTI I DIGITAL STORES E PIATTAFORME STREAMING.

Cinque inediti compongono il primo lavoro del gruppo eclettico composto da sette elementi.

TRACKLIST:

Un lontanissimo richiamo (Maria)

Una ragazza innocente viene attratta d’improvviso nel vortice della passione e ne viene travolta. Quindici anni sono pochi per capire dell’amore la poesia.

Bal au moulin de la Galette

Una ballata nostalgica, un dialogo tra due innamorati che sognano di danzare in giro per il mondo, ma che alla fine rimangono sempre nello stesso posto. È difficile tradire le proprie abitudini.

Non è un ballo, se non siamo alla Galette.

Sempre lo stesso cinema

In un cinema vuoto un incontro d’amore sconvolge due vite. Un brano dall’atmosfera scanzonata che racconta una storia malinconica. La vita è una corsa folle, sempre lo stesso cinema.

Rivoluzionaria

Una power ballad su un amore fondamentale come la democrazia, nel cui regno è norma l’anomia.

Il valzer dei demoni

I sette demoni che rappresentano i peccati capitali raccontano se stessi e i propri vizi attraverso un diabolico progressive-valzer dal finale esplosivo. Ti riconosci anche tu? Brucerai con Belzebù.

VENTI SETTEMBRE

I Venti Settembre sono una band alternative pop padovana formatasi nel 2018. Il loro stile eclettico muove dalla tradizione cantautorale italiana per incontrare il pop più moderno. Questa unione, grazie alla presenza di sax, violino, tastiere e sintetizzatori all’interno di una tipica formazione rock, permette alle coinvolgenti melodie delle loro canzoni di fondersi con arrangiamenti ricercati.

Debuttano nel 2018 con il singolo Chelsea, prodotto da Cristopher Bacco. Nel 2019 collaborano con Martino Cuman alla realizzazione del loro primo EP Sempre lo stesso cinema. Nel frattempo intensificano la loro attività live ottenendo la vittoria al Veneto Rock Contest 2019 (vincendo anche la categoria “miglior canzone” con Sempre lo stesso cinema) e l’occasione di aprire i Rumatera sul palco del Mirano Summer Festival, per il quale scrivono anche la sigla.

Membri: Membri: Alino Guerra / Voce, chitarra

Marco Tramarin / Basso

Mario Tullio / Sax, tastiere

Federico Lazzaro / Chitarra

Elena Degan / Violino, cori

Massimiliano Barbieri / Batteria

Edoardo Signore / Tastiere, cori