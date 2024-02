Fenomeno Geolier, “Porto Napoli a Sanremo. Questa la mia vittoria”

Geolier ha già rivelato le date dei concerti estivi del 2024, suscitando grande attesa per i tre spettacoli che si terranno nella sua Napoli, presso lo storico “Stadio Diego Armando Maradona”, luogo venerato dai tifosi partenopei. L’appuntamento è fissato per venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 giugno 2024, rendendo Geolier il primo artista ad esibirsi in tre concerti consecutivi presso lo stadio azzurro. Ma le sorprese non finiscono qui. Geolier sarà uno dei giudici selezionati per partecipare al programma Netflix “Nuova Scena – Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale nel mondo del rap, prodotta da Fremantle, insieme a Fabri Fibra e Rose Villain, alla ricerca dei talenti che segneranno la nuova scena rap italiana.