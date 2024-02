Agricoltori al presidio, “oggi decideremo come procedere”

“Ieri sono successe tante cose.

E’ stata dal mio punto di vista una giornata positiva. Oggi al presidio faremo il punto della situazione e decideremo in maniera condivisa come procedere”.

A dirlo Roberto Rosati uno dei portavoce degli agricoltori che aderiscono a Riscatto Agricolo, dopo l’incontro di ieri con il ministro Francesco Lollobrigida e la sfilata dei trattori al centro di Roma la mattina e sul Grande Raccordo anulare in serata.

“La città ci ha accolto. Sul Grande raccordo anulare ieri sera gli automobilisti salutavano e incitavano la colonna di dieci chilometri formata dai nostri trattori”.

A dirlo Roberto Rosati uno dei portavoce di Riscatto agricolo. “Ci fa piacere che siamo stati capiti dai cittadini e che il nostro messaggio è stato compreso dagli italiani – aggiunge – Sono prima di tutto le persone che decidono cosa mangiare a stabilire il nostro futuro”.

Lasciato il presidio di S. Maria Capua Vetere

Gli agricoltori casertani hanno lasciato il presidio realizzato a Santa Maria Capua Vetere all’esterno del casello autostradale dell’A1 e con i trattori hanno iniziato una lenta marcia per raggiungere la località Borgo Centore nel comune di Cancello e Arnone, a non molta distanza dal fiume Garigliano e dal confine con il Lazio; qui si riuniranno per mettere a punto l’organizzazione del percorso di avvicinamento a Roma, dove il 15 febbraio terranno una manifestazione.

Si tratta degli agricoltori che hanno aderito alla mobilitazione indetta dall’associazione Altragricoltura e da altre realtà associative, come il Movimento “Salviamo le Bufale” che già da due anni denunciano i fallimenti della politica nella lotta all’eradicazione della brucellosi, malattia che colpisce i capi bufalini ed è diffusa soprattutto nel Casertano.

Gli agricoltori sfileranno a Roma con rappresentanti e aderenti ad associazioni di altri mestieri – ci saranno balneari, pescatori, ristoratori – come Popolo Produttivo. Durante la marcia è stata espressa solidarietà agli agricoltori. A Santa Maria la fossa alcune persone hanno offerto anche un apertivo ai manifestanti.

ANSA