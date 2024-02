Chiorazzo su proteste agricoltori: La Regione Basilicata esca dalla paralisi di questi mesi

I trattori che in queste ore stanno sfilando sotto la finestra della Regione Basilicata non sono carri allegorici di carnevale ma persone che chiedono ascolto, perché sentono di non avere certezze sul loro futuro.

Spero che la Regione apra loro le porte e lo faccia senza ulteriori ritardi, per non ripetere i numerosi errori fatti negli ultimi anni nell’interlocuzione con gli altri settori produttivi. So che non tutto può essere risolto a livello regionale, ma quello che si può fare va fatto.

Da parte mia garantisco il supporto e la vicinanza umana agli agricoltori della Basilicata: da noi le porte sono e resteranno sempre aperte.

Angelo Chiorazzo