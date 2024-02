Pisticci: Bullismo, denunciato un sedicenne per possesso di un “bastone bianco”

Un sedicenne è stato denunciato per bullismo dopo essere stato fermato dai Carabinieri alla periferia di Pisticci mentre si dirigeva verso Craco. Durante una perquisizione, i militari hanno trovato un “bastone animato” contenente un’anima di ferro, un’arma per la quale non era in possesso della licenza necessaria. Un cittadino ha allertato i militari segnalando che due ragazzi stavano subendo percosse da un terzo,tuttavia, non emerso a carico di alcuno dagli accertamenti.

Fonte: TGR Basilicata