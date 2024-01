AL VIA AGRIWORLD TALK. STORIE DI IMPRESE, PERSONE E TERRITORI DELLA BASILICATA RURALE. ISCRIZIONI FINO AL 15 MARZO 2024

Tutto pronto per una nuova edizione di Agriworld, questa volta in versione Talk, che ritorna dopo il grande successo della prima edizione che si è svolta a Potenza nel maggio scorso.

Agriworld Talk è un evento-‘viaggio’ alla scoperta dei protagonisti della Basilicata rurale che guarda al futuro attraverso la narrazione dei protagonisti con l’obiettivo specifico di far emergere i progetti aziendali di resilienza, di ricerca e di innovazione. Un racconto di 15 best practices lucane selezionate, tramite un concorso regionale, nel mondo imprenditoriale agrifood per conoscere le loro storie, le loro ambizioni, strategie e visioni con ottimismo e tanta energia. Le best practices dovranno attirare l’attenzione di investitori, istituzioni, banche, enti di formazione, stakeholder e potenziali clienti.

La formula innovativa di Agriworld Talk darà la possibilità alle imprese del mondo rurale di partecipare al format iscrivendosi gratuitamente al sito: https://www.eventoagriworld.it/ fino al 15 marzo 2024 e successivamente le imprese selezionate saliranno sul palco (il 3 maggio 2024) con la presentazione della loro impresa in 10 minuti coinvolgenti e dinamici per un totale di 15 speech.

«Sono lieto di annunciare la seconda edizione del format Agriworld – afferma uno degli organizzatori, il dott. Giuseppe Coletta della Rete di Imprese Basilicata In Guscio – che quest’anno, dopo il grande riscontro dello scorso anno, vedrà una formula innovativa ed entusiasmante per dare lustro al mondo della Basilicata rurale sempre più strategica e preziosa per il territorio e l’economia. Questo format davvero interessante sarà un’opportunità dedicata a tutti i protagonisti della filiera agroalimentare della Basilicata in cui trovare sinergie e collaborazioni ma soprattutto un momento dove costruire un dialogo sempre più collettivo e inclusivo tra gli attori pubblici e privati. Uno spazio. Informazioni, spunti e riflessioni essenziali per tracciare la giusta direzione e dare vita a un ecosistema sempre più rispondente a logiche di business e di sostenibilità sociale».

Agriworld Talk premierà, tramite una giuria qualificata, le aziende del mondo agrifood lucano che si sono distinte per pratiche di innovazione, di sostenibilità, economia circolare, marketing. Un giusto riconoscimento agli imprenditori che hanno reso le loro aziende più moderne, competitive, migliorando la qualità dell’occupazione e valorizzando il prodotto.

Delle 15 aziende selezionate ne saranno premiate tre, quelle che più delle altre si sono distinte nelle seguenti categorie: “Innovazione Rurale”, “Turismo Rurale”, “Agricoltura Etica”. Il premio “Innovazione Rurale” verrà assegnato alle imprese agricole che hanno introdotto innovazioni di prodotto, di processo, di organizzazione o marketing, di servizio, tecnologiche, gestionali. Mentre il premio “Turismo Rurale” riguarderà il complesso di attività che si sono distinte nella ricezione, ristorazione, organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica. Infine, il premio “Agricoltura Etica” sarà conferito alle aziende che si sono distinte in azioni di rilevanza sociale, sanitaria e educativa nei confronti di persone interessate da disagi di natura fisica, psico-fisica e/o a rischio di esclusione sociale. Altri due riconoscimenti saranno consegnati, al Comune lucano rurale virtuoso e alla migliore tesi di Dottorato di Ricerca (PhD) sulle tematiche inerenti la zootecnica.

L’evento finale, organizzato dalla Rete di Imprese Basilicata In Guscio in collaborazione con enti pubblici, istituzioni, istituti bancari e aziende private, a cui parteciperanno anche stakeholder, imprenditori, mass media, associazioni di categoria e opinion leader provenienti da ogni parte d’Italia, si terrà a Matera venerdì 3 maggio 2024 presso la struttura convegnistica UNAHOTELS.

Per candidare la propria azienda sino al 15 marzo 2024: https://www.eventoagriworld.it/