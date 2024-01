Taratufolo (+Europa) : “Adesione al Centrosinistra per sostegno candidato presidente Chiorazzo”

+Europa ritiene indispensabile dare vita ad un campo largo moderato e progressista e intende dare il proprio contributo di sensibilità e idee oltre che il proprio apporto elettorale.

In quest’ottica, il segretario regionale di +Europa M. Taratufolo ha incontrato il candidato di Basilicata Casa Comune Angelo Chiorazzo per un confronto sui temi rilevanti ai fini della risoluzione dei problemi che affliggono la Basilicata. Si è trattato di un confronto ampio e fattivo è condivisa la necessità di invertire la rotta rispetto a quanto avvenuto in questi ultimi anni di mal governo del centro-destra in Basilicata.

Nel corso dell’incontro si è registrata piena sintonia su tanti aspetti, quali l’autonomia differenziata, la sanità, le infrastrutture e il sistema dei trasporti, l’agricoltura, la transizione ecologica, lo sport ed in particolare sulla necessità di non sprecare l’occasione di riscatto offerta dalle prossime elezioni regionali.

Per +Europa la candidatura di Angelo Chiorazzo potrebbe rappresentare una risposta autorevole alla necessità di dare una nuova guida alla Regione e coinvolgere pienamente anche il mondo civico. Al fine di dissipare ogni dubbio, +Europa continua a considerare le primarie lo strumento più utile e democratico; infine, invita gli altri partiti del centro sinistra a mettere da parte polemiche ed interessi di parte al fine di rafforzare il campo largo moderato e progressista. Il lavoro di analisi e proposta proseguirà con nuovi incontri già nei prossimi giorni.