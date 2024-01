Sanità lucana, cartelle esattoriale per molte famiglie, secondo Adiconsum e Fnp Cisl presentano macroscopici errori

L’associazione Adiconsum ha ricevuto decine di segnalazioni da famiglie che hanno ricevuto cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate per il recupero dei ticket sanitari non pagati nel 2014 per conto dell’Asp.

L’algoritmo del sistema tessera sanitaria che incrocia le banche dati dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero del Lavoro e dell’Inps ha commesso degli errori e ciò ha causato la richiesta di somme di denaro anche a famiglie con bassi redditi.

Adiconsum ha verificato che nella maggioranza dei casi c’è un errore del sistema tessera sanitaria e si è proceduto a far annullare la cartella esattoriale.

Tuttavia, la procedura di ricorso dell’Asp è complessa e difficile da seguire per le famiglie.

Fnp e Adiconsum chiedono al’Asp di differire i termini di pagamento delle cartelle dai 30 ai 90 giorni e di convocare un tavolo di conciliazione con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per mettere a punto una procedura di risoluzione delle controversie snella.