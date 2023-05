Meteo, in Basilicata monitoraggio e conta dei danni

In Basilicata, la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla per la giornata odierna, prevedendo precipitazioni su tutto il territorio. Scuole chiuse per precauzione a Maratea .

Dopo Corleto Perticara, dove si continua a monitorare la frana in Contrada Montagna Rasa che ha costretto il sindaco Mario Montano ad evacuare due famiglie, ora a preoccupare è il crollo di un grosso muro di contenimento nella frazione di San Costantino di Rivello, nel centro storico.

Intanto ai disagi provocati dal cedimento del muro si sostegno, si è aggiunta una frana, l’ennesima, lungo la Strada provinciale 94, proprio quella che conduce a San Costantino.

Sotto osservazione il livello del fiume Basento che ha nuovamente raggiunto la soglia di sicurezza in territorio di Pisticci, determinando la chiusura delle strade provinciali 14, Tinchi-Basentana, e 76, Marconia-Basentana. – fa sapere l’assessore all’Agricoltura del comune di Pisticci, Rossana Florio –il fiume ha rotto gli argini in più punti danneggiando le colture”. Da qui la richiesta di sopralluoghi e ristori.