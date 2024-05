Aumento dei furti nel territorio comunale di Pisticci: la nota del sindaco Domenico Albano

Ieri, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, insieme all’assessore Rocco Negro, ho incontrato il Prefetto, Cristina Favilli, e i vertici delle forze dell’ordine. Saranno messe in campo azioni preventive attraverso il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine sul nostro territorio.

L’Amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, sta già lavorando a un progetto di videosorveglianza che interesserà l’intero territorio comunale, anche attraverso l’installazione capillare di dispositivi in prossimità degli accessi stradali, a supporto dell’attività svolta dalle forze di polizia.

Esprimo, ancora una volta, la mia vicinanza e solidarietà ai cittadini che hanno visto violata la propria intimità familiare e personale”.