Rionero in Vulture: Truffa a un’anziana, in arresto un 33enne di Nola

Un 33enne di Nola, in provincia di Napoli, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Potenza con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna di 75 anni di Rionero in Vulture.

L’uomo si è presentato a casa della vittima spacciandosi per un agente di polizia e le ha raccontato che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente stradale e che aveva bisogno di denaro per pagare la cauzione. La donna, in preda al panico, ha consegnato al truffatore 2000 euro in contanti e alcuni monili in oro.

L’anziana donna, però, ha poi avuto dei dubbi e ha deciso di contattare la Polizia. Gli agenti della Squadra Mobile di Potenza si sono subito messi sulle tracce del truffatore e lo hanno bloccato in flagranza di reato mentre si allontanava dal luogo del raggiro a bordo di un’auto.

La refurtiva è stata restituita alla vittima. L’uomo è stato condotto in carcere a Potenza.

Questo è solo uno dei tanti episodi di truffe che vengono perpetrate ai danni di anziani e persone vulnerabili. È importante essere sempre vigili e diffidare di sconosciuti che propongono affari vantaggiosi o che chiedono denaro per cause di emergenza.

Ecco alcuni consigli per evitare di essere truffati: