Banca Credito Cooperativo Basilicata riconfermato per il triennio 2024-2026

Mercoledì primo maggio, nei locali dell’Hotel Giubileo di Pignola, oltre 400 soci con la loro presenza e con le deleghe hanno approvato il bilancio di esercizio 2023 di BCC Basilicata e riconfermato per il triennio 2024-2026 alla guida della Banca lucana l’avvocata Teresa Fiordelisi.

L’istituto bancario lucano si conferma solida realtà regionale vicina ai territori di riferimento e alle famiglie ed imprese.

Diversi soci nel corso dell’assemblea hanno rappresentato il positivo e benefico supporto della Banca alle comunità locali, sia in termini di servizi e sostegno bancari, sia in termini di solidarietà, con l’ormai conosciuto Fondo Etico del quale i soci hanno rimarcato la capacità di intervento sulle più capillari richieste e confermato la cospicua dotazione anche per il 2024 con un incremento di € 500.000.

“Siamo molto soddisfatti di come la Banca stia perseguendo i suoi obiettivi territoriali coniugando le logiche del Gruppo Bancario Cooperativo BCC Iccrea con il sostegno al territorio“, ha rappresentato la Presidente Teresa Fiordelisi, che è anche vicepresidente del Gruppo Bancario BCC Iccrea, “le logiche del gruppo bancario cooperativo contribuiscono a rendere più completa l’offerta di servizi e prodotti bancari del territorio coniugandosi con il credito di relazione tipico della nostra realtà che ci consente di comprendere, al di là dei freddi numeri, le necessità e le problematiche delle nostre famiglie e aziende lucane, con le quali tendiamo a creare un rapporto di partnership e consulenza”.

Con le 11 filiali collocate solo sul territorio delle Basilicata, 200 mln di crediti alla clientela, raccolta diretta e indiretta di oltre 400 mln, un’utile di esercizio lordo di 4,2 milioni di euro, oltre 46 milioni di patrimonio, gli indicatori di Cet 1 e Total Capital ratio vicini al 30% e l’indicatore Texas ratio al 6,4%, sofferenze nette allo 0,8%, BCC Basilicata si pone come interlocutore solido, solidale, concreto, lucano per i lucani.

L’assemblea dei soci ha eletto per il triennio 2024/2026 il Consiglio di amministrazione composto da Teresa Fiordelisi (Presidente), Rosa Maria Caprino, Lucia Cecere, Valentino Cestari, Maria Fatima Donadio, Giuseppe Mitidieri, Luigino Panio, Benedetto Pepe, Silvia Ventimiglia, nonché il Collegio Sindacale composto da Vincenzo Simone (Presidente), Maria Teresa De Luca e Marta Lateana (sindaci effettivi), Giuliana Guida e Francesco Toce (sindaci supplenti) e il Collegio dei Probiviri composto da Domenico Antonio Ferrara (Presidente), Giuseppe Di Giamma e Francesco Cirone (componenti effettivi), Stefania Pietrafesa e Maria Carmela Vitacca (componenti supplenti).