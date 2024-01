Rinnovo del Contratto della cooperazione sociale: 4000 lavoratori interessati in Basilicata

È stata raggiunta una intesa sul contratto della Cooperazione sociale, che interessa 4.000 lavoratori in Basilicata.

L’accordo, che sarà posto al vaglio dei lavoratori e degli organi di rappresentanza dei soggetti firmatari, prevede aumenti economici, l’introduzione dell’istituto della quattordicesima e l’impegno forte per tariffe adeguate da parte delle istituzioni.

«Sta a noi creare le condizioni perché questa essenzialità abbia il giusto riconoscimento economico da tutte le stazioni appaltanti, comuni e Regioni, adeguando le tariffe di riferimento degli appalti in vigore al nuovo Contratto Collettivo Nazionale» dichiara Michele Plati, presidente Federsolidarietà Confcooperative Basilicata.

«Su questo la Federazione avvierà tutti gli istituti previsti dal contratto per una mobilitazione comune nell’interesse dei lavoratori» continua Plati.

Punti salienti economici dell’ipotesi per Il nuovo contratto sono la previsione di un aumento di 120 Euro mensili al livello C1, da riparametrare per gli altri livelli contrattuali, dal gennaio 2025 l’introduzione della quattordicesima mensilità al 50% e l’innalzamento dell’importo per la sanità integrativa che raggiunge i 120 € annui.

Sempre nell’ottica della valorizzazione delle socie e delle lavoratrici, viene estesa al 100% l’integrazione economica della maternità. Un ulteriore elemento che qualifica, anche sul piano valoriale, l’intesa.

L’impegno comune tra sindacati e cooperative per appalti e tariffe adeguati, la lotta alle false imprese e al dumping salariale trova una sua risposta anche nel contratto attraverso un nuovo osservatorio sugli appalti e sulla definizione di una possibile gradualità più aderente alle realtà aziendali e al mancato riconoscimento degli aumenti contrattuali.

Per quanto riguarda la cooperazione sociale di inserimento lavorativo, oltre a una più cogente definizione dei suoi campi di applicazione vengono inseriti nuovi profili professionali in modo da rendere sempre più aderente alle reali attività svolte dai soci il dettato contrattuale.