Bonus idrico regionale, vademecum per presentare la domanda

L’operazione è resa possibile dal recente accordo sottoscritto tra Regione Basilicata, Eni e Shell, denominato “Accordo Attuativo Progetti di Sviluppo Iniziativa per il Sistema Idrico Integrato Lucano”, che garantirà al gestore del servizio idrico una fornitura elettrica da fonti rinnovabili a costo fisso e ribassato. Si stima che il risparmio ottenibile per il 2024 sarà per AL di circa 6,5 milioni di Euro.

DOMANDA UTENTE SINGOLO

utenze dirette: l’utente o la famiglia titolare di una fornitura a uso domestico residenziale.

DOMANDA UTENTE CONDOMINIALE

utenze indirette: l’utente o la famiglia che utilizza, nell’abitazione di residenza, alla data di presentazione della richiesta, una fornitura idrica intestata a un’utenza condominiale che, però, abbiano i requisiti richiesti.

I requisiti sono tre e sono i seguenti:

avere la residenza in Basilicata;

essere intestatario di un contratto di fornitura idrica attivo con tariffa per uso domestico residente;

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore a 30.000 euro.

Scarica qui i modelli:

Domanda utente singolo

Domanda condomini

Visualizza l’Avviso Pubblico:

Avviso Pubblico