Cupparo: proseguire l’impegno di Berlusconi per rinnovare l’amore per l’Italia e la Basilicata

Non ho voluto mancare alla giornata dedicata a Silvio Berlusconi e alla nascita di Forza Italia.

E l’ho fatto con un gruppo di amici – tra gli altri, il sindaco di Francavilla Romano Cupparo, il vice Sindaco Carmelo Lo Fiego e la coordinatrice d’area di Fi Giovanna Di Sanzo – che condividono con me la passione e l’attaccamento, prima di tutto per il territorio, a proseguire l’impegno di Berlusconi racchiuso – 30 anni fa – in poche parole passate alla storia: “l’Italia è il Paese che amo“.

Ed è proprio lo stesso amore che nutro insieme ai miei amici che è la motivazione principale per fare tesoro del patrimonio politico ed ideale che il Presidente ci ha trasmesso e per guardare al presente e al futuro.

Anch’io come lui ho deciso di “scendere in campo” per dare un contributo al mio territorio e alla mia gente.

Dal suo originale impegno ho avuto ispirazione per la mia attività politica ed istituzionale. Ho da subito trovato una forte sintonia con il suo modo di concepire la politica. Ricordo le parole che ho ascoltato in numerosi suoi interventi:” Noi non siamo professionisti della politica, noi siamo uomini che vengono dal lavoro, dalle professioni, dall’imprenditoria. Anche in questo siamo diversi da loro”.

E’ questo un valore irrinunciabile, forse il più alto insegnamento di Berlusconi, che è parte integrante della mia esperienza politica da sempre al servizio delle nostre comunità e che mi porterò dietro. Come la propensione all’ascolto, al dialogo e al confronto.

Sono certo che il Progetto nato nel 1994 continuerà nel solco che il Presidente ha tracciato perché la sua storia ci appartiene, appartiene a tutto il Paese e deve stimolarci a continuare attraverso il modello di buon governo di centrodestra creato con grande lungimiranza da Silvio Berlusconi trent’anni fa e che ancora risulta fortemente attuale.

Il profondo affetto oltre che la grande stima che il popolo di Forza Italia ha tributato nella manifestazione ad Antonio Tajani, che si è caricato sulle spalle la pesante eredità del Presidente, sono la migliore e più diretta testimonianza del futuro. Forza Italia cresce nei sondaggi e si conferma punto di riferimento dei moderati, cattolici e laici, riformatori.

E’ il migliore incoraggiamento ad affrontare le prossime elezioni regionali ed europee nella consapevolezza del ruolo centrale di Fi nel centrodestra e per rinnovare il cambiamento in Basilicata.

Forza Italia, come ci ha indicato il Presidente Berlusconi – sarà forza determinata e determinante per la vittoria del centro-destra, sia sul piano dei numeri — senza di noi non sarebbe possibile vincere le elezioni — sia soprattutto sul piano delle idee e dei contenuti.

Adesso anche in Basilicata ci attende un duro lavoro per dare continuità al “sogno di Berlusconi” realizzato con la storica svolta politica della prima Giunta regionale di centrodestra a guida Forza Italia che ha spezzato la lunghissima egemonia del centrosinistra. E più consensi avrà Forza Italia più conterà l’Italia in Europa.

Francesco Cupparo (Fi), già assessore regionale