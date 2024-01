Tavolo permanente della Valbasento, sottoscritto a Ferradina documento programmatico per rilancio e sviluppo in Basilicata

Il Documento programmatico del Tavolo Permanente della Valbasento è stato firmato all’unanimità a Ferrandina. Il documento ha lo scopo di rilanciare, sviluppare e monitorare la Zona industriale della Basilicata. La firma è stata sostenuta dalle autorità locali, dai rappresentanti sindacali e dalle organizzazioni professionali. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ribadito l’impegno per la definizione del Piano Strategico della ZES Unica e l’approvazione di tutti gli atti di programmazione necessari per il rilancio della Val Basento. Il Piano prevede un investimento di 25 milioni di euro per l’ammodernamento ed espansione della rete ferroviaria dell’area industriale di Valbasento, che è stata recentemente approvata come Zona Franca Doganale. La riattivazione della rete ferroviaria della Valbasento è un’azione fondamentale per la rindustrializzazione dell’area e la sua vocazione logistica.