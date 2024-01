Pisticci, in manette 22enne per tentata rapina e danneggiamento aggravato dall’utilizzo di arma impropria

Un uomo straniero di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pisticci per aver tentato di rapinare un’auto e aver danneggiato gli infissi di un edificio in cui la vittima della tentata rapina si era rifugiata. Dopo aver intimato alla vittima di consegnare le chiavi dell’auto e averla colpita con un pugno al volto, l’uomo ha tentato di colpire la vittima lanciando delle pietre e poi ha danneggiato il portoncino d’ingresso dell’ufficio e le finestre con un tubo metallico. La vittima ha riportato lievi traumi mentre lo straniero è stato arrestato e portato in carcere.